Line SCHLUMBERGER

Professionnelle des métiers supports de l'entreprise, j'enseigne les ressources humaines à temps partiel en Grandes Écoles et Écoles Supérieures.



Je forme également des responsables juniors d'ets médico-sociaux pour les accompagner dans leur prise de poste et le développement de leurs connaissances RH.



Ce métier me permet d'associer mes compétences humaines et techniques et de les partager !



Mes compétences :

Informatique

Comptabilité

Management de projet

Recrutement

Organisation d'évènements

Assistante de direction

Entretiens individuels

Paie

Droit social

Bureautique

Relations IRP

Ressources humaines

Animation de formations

Veille technologique

Veille juridique

Veille stratégique

Gestion financière

Dynamique

Veille réglementaire

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie

Politiques sociales

Droit du travail

Management

Gestion d exploitation

Qualité