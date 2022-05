Line SOMMANT

Actuellement, mes activités consistent en la conception, l'écriture, l'animation de stages en Communication écrite et orale, et en Efficacité professionnelle, pour la CEGOS avec l'ITG.

J'occupe également le poste de Professeur associée à l'Université Paris III où j'anime et supervise des ateliers d'écriture, organise des rencontres professionnelles, anime des stages intensifs en orthographe et syntaxe, en style et communication écrite pour les étudiants.

Pour l'UPP (Université Permanente de Paris), je donne des conférences et anime plusieurs ateliers de langue française et d'écriture.



Docteur en sciences du langage, et Maîtrise ès lettres modernes, titulaire d'un Certificat d'études supérieures sur l'Art poétique, et d'une Licence de lettres modernes, j'ai travaillé 24 ans dans l'édition: 19 ans chez Nathan (9 ans comme éditrice d'ouvrages scolaires et 10 ans comme journaliste et directrice de la rédaction de la revue NRP), puis 5 ans chez Larousse comme directrice du département langue française.

Je suis fondatrice, avec Bernard Pivot, des "Championnats d'orthographe/Dicos d'or", auteur de la plupart des dictées "médiatiques", conseillère en linguistique de l'opération et membre du Jury national (de 1985 à 2005).

Depuis 2007, je suis conceptrice et auteur de la "Dictée Campus Eiffel", organisée par les grandes écoles de ce Campus (entre autres, l'ECE) et Présidente du jury.

Par ailleurs, je suis auteur ou coauteur d'une quinzaine d'ouvrages, d'une soixantaine de conférences et de très nombreux articles parus en France et dans le monde francophone.

Dans le milieu associatif, je remplis, les fonctions suivantes: Vice-présidente de la Biennale de la Langue Française (BLF); membre du Comité directeur de l'association internationale des écrivains de langue française (ADELF); membre du jury du grand Prix littéraire France-Belgique; membre correspondant de "Francophonie Vivante" (Fondation Charles Plisnier à Bruxelles). Je suis aussi membre de la SGDL et de la Sofia.

A l'université Paris 3, j'ai été élue membre du Conseil de Gestion du Département de Médiation Culturelle (DMC), à l'UFR Arts et Médias (2009 à 2015).

De 2013 à 2016, j'ai occupé le poste de Chargée de mission à la langue française et à la francophonie au CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) où j'ai, entre autres, organisé un colloque sur "L'avenir de la langue française dans les médias audiovisuel" (2013) et les deux "premières Journées de la langue française dans les médias audiovisuels" (en mars 2015 et 2016).



Mes compétences :

Auteur

Écrivain

Édition

Journalisme

Linguistique