Line TOULOUMET-TICHIT

Passionnée et curieuse de et par toutes les personnes qui croisent mon chemin, j'adore écouter, partager, communiquer et si possible aider.

Malgré un cursus scientifique, je suis très attirée par la psychologie et certains domaines dits ésotériques qui permettent et amènent un "éclairage" de plus à cette pratique. J'ai suivi plusieurs formations en Astrologie, en Enéagramme, en Psychogénéalogie.

J'adore également la Généalogie et l'histoire, l'histoire des familles mais également l'Histoire avec un grand H qui il faut en convenir à des répercussions sur celle des familles.

Je suis également une "dévoreuse de livres" avec une prédilection pour les romans historiques et le fantastique.

Depuis peu de temps, je me penche sur le domaine de la photographie, et plus spécialement les macros qui font d'un détail tout un monde imaginaire.