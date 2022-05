Line VANNEREAU

Gestion de projet : périmètre, planning, budget, ressources, indicateurs de pilotage



Déploiement de systèmes d’information (en MOE et AMOA) : cadrage, conception générale et détaillée, réalisation, recette, formation, assistance au démarrage, optimisation du système productif



Audit interne : analyse et modélisation de processus ; identification des dysfonctionnements



Sélection, mise en œuvre et déploiement de systèmes d'information: cahier des charges ; appel d’offres ; analyse des résultats ; choix final



Logistique : aménagement d’entrepôt ; définition et optimisation des processus clés



Systèmes d’information : SAP ECC ; SAP Retail ; Générix ; Cegid



Mes compétences :

SAP

ERP

Gestion d'entrepôt

Distribution

Logistique

Gestion de projet

SAP Material Management

SCM

SAP Warehouse Management