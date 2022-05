Linesys STÉ

LINESYS propose une large gamme de service de qualité et personnalisé en outsourcing, afin de répondre de façon optimale les besoins de ses clients.

Spécialisée dans le traitement de la relation client, hotline, e-marketing , gestion et modération de contenus web, dématérialisation et saisie de documents; LINESYS s'ouvre à tout secteur d'activités.



Mes compétences :

Gestion de contenu web

Modération d'informations

Dématérialisation

Support client

Vente à distance

Gestion de la relation client

Télémarketing

Vente B2B

Secrétariat

Accueil téléphonique

Téléprospection

Assistance téléphonique