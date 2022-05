Morad SEBTY

Bonjour,

Nous sommes un cabinet de courtage en assurances.

Nous cherchons actuellement à faire une collaboration avec un centre d'appel pour des opérations de télévente.

Nous proposons de nombreux produits tels que : la mutuelle, la prévoyance, retraite, assurance chien-chat, l'automobile, la protection juridique et bien d'autres.

Nous investissons pas dans des futurs centres d'appels, vous devez donc avoir nécessairement une structure déjà en place et fonctionnelle , ou dans le cas échéant avoir le financement nécessaire à la mise en œuvre de votre société. Nous allons toutefois vous fournir les scripts et outils nécessaires.

Notre équipe en France devra aussi avoir accès aux enregistrements des appels à distance dans le but d'un suivi qualité des appels et des ventes.

Avoir déjà une expérience similaire dans une opération d'assurance serait un plus.

Si besoin, nous pouvons mettre en place une formation par vidéo-conférence pour vos futurs télévendeurs.



Pour pour d'informations merci de nous contacter sur msebti@procall-web.com



