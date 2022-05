Lingelser GUY

Impliqué dans mon travail, je possède un grand sens des responsabilités pour obtenir les résultats escomptés. De nature dynamique et persévérant, mon intérêt est le service et la satisfaction apportés au client dans un objectif de rentabilité pour l’entreprise. Je connais la législation en vigueur, les prix du marché et la géographie des transports. De plus, je parle couramment l’allemand et correctement l’anglais



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement