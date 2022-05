Lingling GAN

Toujours passionnée par les différentes cultures. Trilingue en Chinois, Français et Anglais, maintenant parle aussi le Néerlandais. Ayant plus de 10 ans d’expériences dans un environnement international. Dont, 5 ans à Bordeaux, 3 ans entre la Chine et la France, tout en travaillant avec les sociétés françaises. Depuis 2013 j’habite en Belgique, j'aimerais faire plus de connaissance dans le domaine social/culturel.



Ondernemende, zorgzame vrouw met passie en humor. Ben creatief, open-minded, collegiaal, communicatief sterk, sociaal ingesteld en leergierig. Buiten mijn studie en het werk tussen China, Frankrijk en België, ben ik ook al een paar jaar vrijwilliger in verschillende projecten voor kinderonderwijs en welzijn, internationale samenwerking voor kinderen in ontwikkelingslanden, internationale culturele uitwisselingen. Heb ruim 10 jaar ervaring in een internationale werkomgeving. Ik zoek een functie waarin ik mijn passies zoals communicatie, culturele uitwisselingen, samenwerking, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling kan inzetten.



I'm always fascinated by different cultures. Fluent in Chinese, French and English, now I also speak Flemish. I have more than 10 years experience in an international environment, including 5 years stay in Bordeaux (France), 3 years in China while working for some French companies. I'm living in Belgium since 2013, I would like to know more people in the social/cultural domain ...



Mes compétences :

