Dynamique, commerciale, impliquée, autonome et ambitieuse, j'ai multiplié le nombre d'utilisateurs par 6 et le nombre de clients par 4, et le chiffre d'affaires par 3 durant 5 ans d'expérience chez INSEAD OEE Data Services en tant que Directrice Commerciale:



 Définition de la stratégie commerciale et des objectifs

 Identification des clients potentiels et mise à jour de la base de données interne

 Prospection, rencontre, suivi et gestion des affaires internationales jusqu'à la signature

 Analyse des besoins des clients et proposition des solutions les plus adaptées

 Montage de partenariats avec des fournisseurs des bases de données financières (S&P CIQ, FactSet, Thomson Reuters, Bloomberg, Barchart, BarclayHedge, MTS, BoardEx, Markit, Lipper, EDI, Altares, Eurofidai etc.)

 Auto formation des nouvelles bases dans les différents domaines financiers

 Pilotage de la création des nouvelles bases de données sur la gouvernance des sociétés en France et en Europe

 Support technico-fonctionnel d'usage de données (présentation, démonstration et formation)

 Organisation et participation aux conférences internationales et aux salons professionnels en finance



Mes compétences :

Analyse Financière

Produits financiers

Mathématiques financières

Excel

VBA

Communication

Stratégie d'entreprise

Corporate finance

Négociation

Techniques de vente

Management

Finance d'entreprise

Base de données

Commerce international

Analyse de données

Communication corporate