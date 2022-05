Linh LE NHU

La société H2LOIRE a pour vocation d'aider aussi bien les artisans, responsables de TPE/PME, collectivités à se mettre en conformité par rapport à la législation environnementale.



H2LOIRE c'est aussi une boutique en ligne : e-retention.fr qui propose des matériels pour le stockage et la manipulation de liquides polluants : bacs de rétention, armoires de sécurité, armoires et magasins pour fûts et cubi, cuves pour huile et carburant, absorbants industriels, produits d'entretien écologique etc....

Nous nous efforçons dans une optique de développement durable, de sélectionner des produits de qualité, de fournisseurs fiables et de proximité.



http://www.e-retention.fr



Mes compétences :

Développement durable

Norme ISO 14001