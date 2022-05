Linh NGUYEN

Linh a plus de 8 ans d'expérience en tant que développeur de Business Intelligence (BI) compétent et polyvalent - comprenant 7 années de travail à Londres au sein de nombreuses organisations multinationales, suivi de sa plus récente position à Arte, à Paris. Linh parle français et l'anglais couramment.



Utilisant ses expériences du cycle de vie de projet au sein de différentes organisations, industries et pays; Linh est opérationnelle et efficace pour concevoir, développer, documenter et mettre en œuvre des solutions de planification et d'analyse prévisionnelles, qui sont spécifiquement requises pour chaque Client. Il est expérimenté dans le soutien aux entreprises pour développer leurs capacités BI : de l'entrepôt de données (Data Warehouse) à la construction de modèles de cubes en utilisant TM1 et de fournir des rapports rapides et professionnels et tableau de bord en respectant les normes établies, les procédures et les processus. Il peut planifier et exécuter des installations et des mises à niveau pour une gamme de produits Microsoft et IBM, et peut contrôler les performances et la sécurité de la solution BI et gérer les migrations complexes.



La vaste expérience de Linh démontre sa capacité constante à fournir et à améliorer les solutions et les capacités BI chez ces Clients.



Il cherche maintenant de nouvelles opportunités auprès des organisations qui cherchent à étendre ou à améliorer leurs solutions BI.