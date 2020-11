Traductrice assermentée en langue vietnamienne près la Cour d'Appel de Bordeaux, Avocat au Barreau de Hanoi, nous vous garantissons un service de qualité grâce à notre maîtrise des systèmes administratifs et judiciaires français et vietnamien. Forte d' une expériences de plusieurs années, nous avons déjà réalisé de nombreuses traductions pour des particuliers, des agences de traductions et des cabinets d'avocats dans les différents dossiers ( regroupement familial, naturalisation, adoption, inscription universitaire, investissement etc.). Contactez nous au 06 48 95 76 61 ou thuylinhphi@gmail.com



Mes compétences :

L'environnement de l'assurance européenne

Traduction en langue vietnamienne et française

Interprétariat en langue vietnamienne et française

Enseignement en droit ( généralités)

Traduction juridique

Traduction assermentée