Expérimentée dans le secteur de la communication et de l'évènementiel, mes compétences se concentrent essentiellement dans le Développement.

Qu'il s'agisse de développement commercial, développement d'affaires, développement d'image, développement des potentiels humain etc, ma motivation est de toujours m'appuyer sur l'existant pour valoriser les opportunités.

La réussite aujourd'hui s'assure avec l'optimisation des synergies et la mise en réseau.

Certifiée à la pratique du coaching.



Mes compétences :

Vente

Communication

Gestion de projet

Management

Internet

Marketing

Développement commercial

Publicité