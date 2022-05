Je suis porteur de projet pour la création d'un bar dédié aux mondes virtuels.

Le bar consiste à mêler les acteurs des mondes virtuels aux autres dans un esprit de rencontres grâce à un espace convivial et chaleureux. Mon but est de créer un bar connecté qui permettra aux adeptes de la culture imaginaire de se réunir, de partager leurs passions de l’E-sport et du cosplay autour d'un verre et d'une collation.

Pour ce projet, je suis à la recherche de potentiels investisseurs financiers ou matériels. Auriez-vous quelques conseils ou contacts utiles à partager pour m'aider dans mes démarches ?