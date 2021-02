Yann VARENNE

Je travaille dans l'industrie des nouvelles technologie de l'information depuis 1996 et reste passionné et fasciné par les inventions des entreprises qui dessinent chaque jour notre futur immédiat !



J'aide mes partenaires et clients de toutes tailles et les assiste dans leurs projets de mutations numériques : numérisation de la relation client, marketing web, création de sites supports, vitrines ou marchands, stratégie numérique; utilisation du numérique au quotidien avec les outils souvent mal exploités.



Bref un facilitateur digital ! Contactez moi pour tous vos projets.



Mes compétences :

E-commerce

E-marketing

Affiliation

Internet

Commercial

NTIC