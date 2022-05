Line-Marie MURE

Je m'inscris dans une approche humaniste.

Je travaille avec une démarche d'ingénierie sociale : je me déplace pour des entretiens en entreprise ou institution pour établir le besoin et proposer une action adaptée. Je propose l'analyse des pratiques professionnelles, des formations, des accompagnements pour des actions concrètes, la gestion des émotions et du stress,..



J'ai une maîtrise de psychologie clinique avec une spécialité "ado".

De plus, je suis titulaire du DESS AGIS ( Action Gérontologique en Ingénierie Sociale).

Je suis aussi titulaire du certificat de sophrologue ( école française de sophrologie).



Actuellement, je suis formatrice indépendante au sein de nombreux EHPAD, CCASS, hôpitaux locaux,...sur toute la France. J'accompagne les équipes pour une démarche bientraitante. Les thèmes abordés sont : l'accompagnement à la toilette, le temps du repas, la prévention de la maltraitance, l'écoute des personnes dites démentes,...

De plus, j'interviens au sein d'une maison familiale et rurale pour former de futurs AMP, AVS,...

J'interviens aussi en tant que psychopraticienne-sophrologue pour l'Association Form'harmonia pour des thérapies individuelles ainsi que des ateliers collectifs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie clinique

Gérontologie

Sophrologie

Formation

hypnose

Animation de formations

Animation de GAPP

Accompagnement thérapeutique