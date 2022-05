L’Alliance de l’Ingénierie

LinkTech est un groupement de PME innovantes permettant de proposer des solutions globales à de grands comptes. Créé en avril 2014, Il regroupe 7 sociétés de l’aire toulonnaise représentant un chiffre d’affaire (2013) cumulé d’environ 7500 k€ et regroupant 100 collaborateurs répartis sur 8 sites (Toulon, Tarbes, Lyon, Issoire, Paris, Rennes, Bordeaux et Clermont-Ferrand). Les membres actuels sont :

• ADESIM (http://www.adesim.com )

• ENNOVIA (http://www.ennovia.fr )

• EVOLUTIA (http://www.evolutia.fr )

• INGELEC+ (http://www.ingelecplus.fr )

• NEMIS (http://www.nemis.fr )

• PHIMECA (http://www.phimeca.com )

• STEP AT (http://www.stepat.com )

Le groupement est basé sur le fait que l’union fait la force et que la confiance est le meilleur des contrats. Ainsi LinkTech est avant tout une aventure humaine avec la volonté de chacun de contribuer au mieux à l’intérêt de tous.

LinkTech combine l’expertise de PME innovantes et spécialisées afin de couvrir tout le cycle de conception d’installations industrielles ou de produits (études d’installation générale, études de détail, calcul scientifique, SLI/SDF, automatisme et électricité, métrologie, …) et ainsi de répondre à des projets de plus grande envergure ensemble. En combinant nos compétences, notre réseau commercial et nos ressources nous sommes une des plus grandes sociétés de services en ingénierie de l’aire toulonnaise.

LinkTech est déjà en action sur des appels d'offre et des projets sont en cours d'étude pour le compte de grands donneurs d'ordre.

LinkTech est appuyé par TVT innovation, structure spécialisée dans la promotion de l’innovation et le développement de clusters. Ils sont notamment à l’origine des écoles d’ingénieurs de l’aire toulonnaise, du pôle mer méditerranée, du réseau 43.117 (les entreprises du numérique de Toulon),…



Pour nous contacter : contact@linktech-alliance.com





Mes compétences :

Automatisme

Calcul scientifique

Conception

Electricité

Ingénierie

installation

installation générale

Métrologie

SdF

SLI