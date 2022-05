Lino LEITE

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous proposer mes services pour des missions de consultant et/ou d’agent commercial.

Ayant une expertise en maintenance électromécanique, en montage/SAV et fabrication de prototypes, j’ai pu évoluer dans le décours de ma carrière professionnelle vers des postes de technico commercial et de consultant.

Cette dernière activité de consultant, ou de technico commercial m’intéresse au plus haut point et je souhaiterais mettre mes compétences au service de votre entreprise.

A l’aise dans tous les domaines techniques et notamment dans la recherche de solutions et l’optimisation des process industriels je serais une personne ressources pour tout type de produit qui sera en phase de commercialisation.

Durant plus de vingt ans j’ai parcouru les sept continents a vendre, à monter, à modifier des système à dépanner et à assurer le service après vente des produits qui m’étaient confiés dans le respect du cahier des charges exigé par chacun des clients.

Fort de tous ces acquis je suis la personne ressources pour tout type de missions qui pourront m’être confiées et je reste disponible pour un entretien fixé à votre convenance afin de pouvoir échanger sur les conditions d’un éventuel partenariat.

Dans cette attente veuillez croire Madame Monsieur à l’expression de ma réelle sympathie.



Réferénces :

• Société SAS LE DREZEN 29730 TREFFIAGAT , France

• Société ARMAND MONDIET 33470 LE TEICH, France

• Société SPORTS PARTNER 2705-858 Sintra, Portugal

• Société TECNOLOGIA DEPORTIVA 03360 Callosa de Segura, Espagne

• Société JAKOB MULLER AG 5070 Frick, Switzerland

• Société Memmingen Textil Engineering GmbH 87700 Memmingen, Germany

• Société MAZZAFERRO LDA 09961-390 Sao Paulo, Bresil





Mes compétences :

Microsoft Word - Excel

Dessin Industriel

Autocad - Solid