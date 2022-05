Lino OZIMO

Passionné de football avec une carrière écourtée. Mon souhait était une reconversion dans la vente ma deuxième passion.

J'ai débuté chez H&m en vente puis je me suis découvert dans un domaine bien précis "Les stocks" par mon dynamisme et ma rapidité.

J'ai fini par m'y intéressé et je me suis donné les moyens, mon objectif était de montrer mon savoir faire et d'avoir un poste à responsabilité.

Après H&m j'ai eu un poste de stockiste chez Morgan qui par mon sérieux, mon implication et mon dévouement m'ont permis d'évoluer en qualité de responsable stock.Toujours à la recherche de nouveaux challenges

Je suis tente de faire parti d'une grande marque de sport ou de luxe.

Je reste disponible pour tout échange dans le domaine du retail.

Merci.



Mes compétences :

Gestion des plannings

Gestion des ouvertures

Gestion des inventaires partiels et semestriels

Gestion des échanges inter- magasin

Recrutement

Gestion des retours de fin de saison

Traitement des livraisons et organisation de la ré

Référent RFID (nouveau process de réception....)