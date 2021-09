Damien FEVRIER

Véritable passionné de commerce avec plus de 14 ans d'expérience, je cherche au quotidien à développer durablement et de manière rentable l'activité économique de mon entité en assurant une gestion des frais et une efficience opérationnelle maximum.

Grâce a un travail d'équipe et la mise en place de stratégies et projets forts à moyen terme je cherche sans cesse l'épanouissement de mes clients et de mes collaborateurs au service de la performance économique.



Mes compétences :

Recrutement

Budget management

Management d'équipes

Autonomie

Dynamisme

Persévérance

Adaptabilité

Communication