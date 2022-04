Erik PFLIEGER

Après plus de 7 ans passés dans la partie distribution du groupe Decathlon, je suis actuellement gestionnaire d'approvisionnement (retail supplier) pour la partie bagagerie de la marque newfeel (marque de transport de matériel/affaires du sportif). Passionné de l'économie et du marché du sport et des loisirs, je suis curieux de rencontrer des personnes de ce secteur pour échanger sur nos parcours respectifs et nos expériences.



Voici un apperçu de mon CV :



FORMATION

2006-2007 : EUROMED Marseille Ecole de Management (label EQUIS)

Master of Sciences Entertainment et Medias Management

Mémoire de fin d'études sur le management des installations sportives et la CRM dans les stades(18/20)



2002-2006 : BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT (label EQUIS et ACSB)

European Business Programme (EBP)

Mémoire de fin d’études : « Quelle est l’importance du capital-marque dans le sport professionnel et les leviers à utiliser pour fidéliser le client ? », 17/20



2004 : Séminaire Process Communication Management, Paris



1999-2002 : LYCEE BLAISE PASCAL, Orsay (91)

Baccalauréat Scientifique, spécialité Physique-Chimie, mention assez bien



Langues

Allemand : courant (2 ans d’études dont 6 mois de stage)Anglais : bon niveau et maitrise du vocabulaire commercial



Informatique

Logiciels : pack office, Adobe Photoshop



Mes compétences :

sponsoring sportif

sport

football

basketball

EBP

Management

Gestion

Commerce

Événementiel

Marche sportive