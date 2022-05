Bonjour à tous, je m'appelle Linxi WU, je suis un chinois et je suis venu en France il y a 6 ans. Après la réussite de diplôme Ingénieur à l'école Polytech Annecy Chambéry, je travaille à GESET-BEST au poste Ingénieur Mise en Service. Actuellement je suis engagé dans la mission la mise en service des équipements de vision chez EDIXIA Automation, pour la préparation, le test & validation et l'installation sur les sites de clients. Cette expérience est la première expérience professionnelle pour moi, qui correspond exactement mon projet professionnel. Je souhaite de continuer mon travail en France, pour découvrir la vie extraordinaire dans l'avenir.



Mes compétences :

Automates programmables

Etude technique

Programmation informatique

Etude de matériel informatique industriel

Siemens Hardware

MySQL

Visual Basic

Thermocouples

Matlab

LabVIEW

C Programming Language

Mise en service des équipements de vision