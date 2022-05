Lionel ACHILLE

D’un naturel souriant dynamique et impliqué, je dispose d’une expérience professionnelle probante ainsi que de nombreuses connaissances dans le domaine de la communication humaine et audiovisuel, en relation client, et en développement commercial.



Par ailleurs, la diversité des postes que j’ai occupés a développé mes capacités d’adaptation.



Ajouté à cela mon sens de l’écoute ma force de persuasion mon goût du défit et ma persévérance sont des atouts majeurs dans une équipe et me permettent également d’atteindre mes objectifs.



En parallèle de mes activités professionnelles je prépare mes diplômes d’entraîneur de football.

Je suis actuellement titulaire du diplôme d’initiateur 1er degrés qui me donne la possibilité de gérer une groupe de jeune de 3 à 13 ans.



Passionné de sport et ainsi que par le monde des médias, j’aime également m’évader à travers les voyages et le cinéma. Alors si vous souhaitez échanger avec moi n’hésitez à me laisser un message je me ferais un plaisir de vous répondre.



A bientôt,



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Commercial

Communication

Finance

Média

Relation Client

Sport