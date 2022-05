Lionel ALBO

A l'occasion d'un banquet offert par le roi, les convives ont découvert avec surprise de longs couverts pour pouvoir manger les mets succulents qui leur étaient servis.

Malheureusement la taille des fourchettes et des couteaux ne leur permettaient pas de mettre la nourriture dans la bouche. Le groupe des égoïstes passa son temps à essayer de se servir de ses couverts en vain et quitta la salle à manger affamé et frustre.

Le groupe des altruistes tendit instantanément la fourchette pour nourrir son voisin le plus proche, ils purent ainsi manger copieusement et se délecter des saveurs que le roi leur avait servi.



Se tourner vers l'autre et la véritable clé du bonheur.