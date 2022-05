Lionel ALIBERT (LIONEL ALIBERT)

A 48 ans, j'ai la chance de pouvoir me prévaloir d'une carrière bien remplie et épanouissante. De jeune "ELBORD" (Électronicien de bord) de l'aéronavale à ingénieur R&D.

J'ai eu aussi l'occasion d'évoluer dans des projets avec ; PELLENC, l'IRSTEA, le CERN, le CEA, AREVA, la Marine Nationale, SONY ; autant de missions différentes qui me permettent de posséder une vision globale assez précise des contraintes liées à la conception et l'invention d'un produit.

Aujourd'hui, je souhaite évoluer dans le management de l'innovation.

J'ai toujours été motivé par l'innovation, l'esprit d'entreprendre, les idées nouvelles.