Lionel ALIBERT

Après plus de 20 ans de management commercial au sein de grands groupes, mon goût pour le développement commercial est resté intact.

C'est pourquoi, en parallèle de mes activités professionnelles j'ai, depuis 2007, le plaisir de coordonner les activités de l'Association Nationale des Métiers de la Vente, réseau social dédié aux salariés des métiers de la vente.



ANMV est un réseau social français. Cette communauté regroupe les commerciaux de tous métiers.

Chacun des 41000 membres peut entrer en relation avec d'autres personnes ayant un intérêt commun, trouver un emploi, obtenir de l'information commerciale, échanger sur des sujets liés aux métiers de la vente ou bénéficier d'une assistance juridique gratuite.

Si vous vous reconnaissez dans cette communauté, rejoignez nous surArray

******************************

ANMV is a French social network. This community consists of all the commercial businesses.

Each of the 41000 members may enter into relations with other people with common interests, find jobs, obtain market information, discuss topics related to business sales or receive free legal assistance.

If you recognize yourself in this community, join us onArray



Mes compétences :

Management commercial

Community management

Développement commercial

Vente

Achats techniques

Sourcing international

Direction des ventes

Recrutement

Direction commerciale