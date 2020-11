Loïc MENAGER

Très forte expérience de Manager Expert 100% Supply Chain et Projets associés (dont SI) dans les PGC Produits Grande Consommation des secteurs :

- Agroalimentaire, Pharmacie, Parfumerie, Cosmétologie, Chimie, ...



Industrie, Distribution et Conseil dans des entreprises leaders, multi sites et internationales où prévision et anticipation riment avec planification et synchronisation Supply Chain.



Intervention initiée par Décideurs en manque de Service Client et en excès de Coût Global Supply Chain dont Stocks et Achats, BFR oblige.



Intervention stratégique et/ou opérationnelle, déterminée et efficace, managériale et pédagogique, sur la base d'objectifs ambitieux, chiffrés et partagés.





Chasse "musclée", tracée et tenace aux ruptures de flux (physiques et informationnels) entre les acteurs (internes et externes) et leurs outils (industriels, logistiques et informatiques).



Compétences Supply Chain acquises avec passion chez YVES ROCHER, PERNOD RICARD, PIERRE FABRE, Gemini Consulting et clients PGC, ...



Pilotage des opérations industrielles et logistiques, Arbitrage des Flux ... Virages gagnants et Mirages évités !



DIRECTEUR SUPPLY CHAIN, animé par la seule passion de nouveaux challenges à relever.



33 (0) 6 85 13 92 31 lomen52@yahoo.fr



Mes compétences :

PHARMA

COSMETO

FMCG AGROALIM , CHIMIE

Global SUPPLY CHAIN