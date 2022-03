Bruno SIMON

Mon cursus au sein du domaine pharmaceutique, de la grande distribution, des prestataires de services et de l'industrie, m'a permis d'acquérir une solide expérience et une vision globale de la logistique, que je souhaite partager comme Directeur de site logistique.



COMPETENCES

Gestion et direction de sites logistiques avec des environnements variés : alimentaire, pharmaceutique, marchandises générales, ou à activités multiples dans des groupes de la grande distribution ou chez des prestataires logistiques

Mise en place doptimisations des process et accompagnement au changements

Management des équipes de 50 à 300 personnes

Développement et suivi de la relation commerciale logistique et transport

Gestion des IRP parfois dans un environnement fort (DP, CE et CHSCT)

Etablissement et respect des budgets en développant profitabilité, cout colis, productivité





Mes compétences :

Responsable logistique

Direction de centre de profits

Management opérationnel

Relations sociales

Lean management

Recrutement