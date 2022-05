Lionel ALIZARD

Sur les bancs de l'ICN Business School j'ai appris à monter des business plans, étudier des modèles économiques. J'ai pris goût pour la compréhension de modèles économiques, pour la traduction d'une réalité industrielle, physique, matérielle, dans des états financiers en deux colonnes. Mes quatre années d'auditeur chez PwC ont fortement alimenté et élargi cette découverte à l'ICN Business School, et en prime dans un contexte dynamique et de qualité.

Puis en 2012, à force de contrôler la correcte traduction financière d'activités différentes, j'ai eu envie de faire, d'être acteur de premier plan de cette traduction financière, c'est la raison pour laquelle j'ai "migré" vers le nord de la Picardie pour un poste de responsable financier sur un site industriel (mon bureau est à 20 m des lignes de production) où j'ai le plaisir de couvrir la comptabilité, le contrôle de gestion, le chiffrage et de faire partir du comité de Direction et donc de participer à la définition de la stratégie du site dans son environnement international. Enfin, le passage à SAP en juin 2014 fut pour moi une nouvelle manière de traduire la réalité dans un nouvel ERP, un sacré challenge mais que je pense avoir relevé avec succès avec mon équipe.

A présent, je cherche à développer ce goût dans un site différent, à une autre échelle mais toujours avec une dimension internationale.



Mes compétences :

SAP

Fiscalité

Audit

Management

Finance

Chiffrage