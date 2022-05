Lionel ALLOUCHE

10 ans d'expérience technique et business

Ingénieur généraliste / MBA



DOMAINES DE COMPETENCES

Management / Stratégie

- Orientation et planning stratégique de l’entreprise

- Gestion de projets transverses et internationaux

- Croissance externe / Identification de synergies / Post merger integration

- Relation aux autorités de la concurrence françaises et européennes (DGCCRF/DGCOMP)



Business Development

- E-commerce / Optimisation marketing

- Création et développement de nouveaux produits / business

- Contracting



Performance Opérationnelle

- Optimisation et amélioration continue des processus et pratiques

- Définition et suivi d’objectifs chiffrés / Elaboration d'outils de contrôle (KPIs)

- Mise en œuvre de synergies



Informatique

- Définition de solutions technologiques

- Coordination technico-fonctionnelle

- Développement informatique



Mes compétences :

Transport

Informatique

General management

Ecommerce

Business development

Aéronautique

Tourisme

Management

Internet