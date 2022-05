Lionel AMANTINI

Une expérience réussie de 15 ans dans plusieurs entreprises m’a permis d’acquérir une excellente maitrise des aspects techniques de ce métier, notamment en termes de normes européennes du génie climatique et dispose d’un réel savoir-faire en tant que frigoriste.

De plus, je possède un bon sens du relationnel qui permet de travailler en équipe et d’être à l’écoute de la clientèle pour répondre à ses besoins. Je mets un point d’honneur à connaitre les produits que j’installe et les formations suivies me le permettent. Ces qualités font de moi un salarié impliqué, soucieux de réussir pour respecter ses engagements.