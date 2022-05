Lionel ANDRIANINA

Ayant toujours été passionné par l'univers de l'informatique, en 2007 j'ai décidé de concrétiser un projet qui me tenait à coeur depuis longtemps : créer mon entreprise dans le domaine de l'informatique. Mon objectif aujourd'hui est de promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication auprès des entreprises locales et du grand public.



Dans ce sens, j'ai créée dans un premier temps les Services Web Buziness à destination des professionnels qui veulent développer leurs activités en utilisant le réseau Internet comme levier de croissance. De nombreuses entreprises finissent par baisser les bras, par manque de compétences en webmarketing et du fait de l'évolution trop rapide de notre environnement technologique. Ma mission consiste à aider les professionnels à trouver leur place sur Internet et à réconcilier avec la technologie ceux qui ont quitté le bateau du numérique.



Au vu des difficultés de nombreuses personnes, tant des particuliers que des professionnels, dans la manipulation des outils informatiques, j'ai développé les Services Intervention Pc. Les services Intervention Pc ont été développé autour de trois axes de services : le conseil, l'assistance et le dépannage informatique. Les services Intervention Pc étaient dédiés aux professionnels, mais avec le croissance soutenue des services et ventes en ligne l'intérêt du grand public pour les ordinateurs a bondi, ce qui fait que de plus en plus de particuliers font appel à nos services pour les aider à gérer leur univers technologiques.



Veille technologique, veille commerciale, formation en informatique, formation en webmarketing, formation juridique, étude de la psychologie et du comportement des consommateurs, analyser la stratégie des concurrents et y faire face avec finesse et doigté, voilà ce qui rend mon quotidien passionnant et qui fait que chaque jour est un nouveau défi.



Mes compétences :

