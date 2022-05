Lionel ANGIBAUD

Ancien sportif de haut niveau au sein de l'équipe de France de Canoë-kayak, je me spécialise dans le domaine de la prévention et de l'ergonomie avec l'apport de ma formation initiale de kinésithérapeute. Je suis sollicité par des entreprises dans tous les secteurs d'activités pour apporter des réponses globales et pragmatiques aux problématiques toujours croissantes des TMS. J'ai récemment acquis une expérience de rédacteur d'articles pour des revues spécialisées dans la santé ou le sport. Egalement titulaire d'un DU d'ergonomie, mes compétences transversales me permettent de répondre à bon nombre de problématiques de terrain.



Mes compétences :

Masseurs kinésithérapeutes D.E

Equivalence Licence 3 science de l'éducation, univ

Formation méthode Mc Kenzie

Diplomé K-Taping Academy

Technique CGE Thierry Marc

Ergonomie

Pédagogie

Formation