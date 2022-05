Lionel ANGOT

Gestion comptable et financière: élaboration des budgets sociaux et production, et projections des investissements.

Gestion économique et developpement commercial de la partie production.

Gestion des ressources humaines :recrutement, évaluation, formation, discipline.

Gestion des admissions des personnes accueillies, élaboration et suivi de leur projet de soutien et d'aide par le travail.

Management des équipes, animation des réunions.

Lien avec les familles et/ou personnes exerçant une mesure de protection.

relation avec le conseil d'administration.



Mes compétences :

Management