Lionel ARCHAMBAUD

Actuellement chargé de clientèle au sein d'une agence MMA, ce poste m'est confié pour réaliser différents objectifs.



Le premier est de fidéliser une clientèle de professionnels et de particuliers. Pour réaliser celui ci je dois mener des entretiens de renégociation, adapter nos solutions à l'évolution des besoins de ma clientèle , accompagner ou orienter mon client lors d'un sinistre.



Le second est de développer une clientèle de professionnels et d'entreprises . Pour cela je mène différentes actions, travail de recommandation , organisation d'une prospection qualifiée , prise de rendez-vous téléphonique et terrain .



De nature optimiste et entrepreneur mon objectif à moyen terme est de devenir agent général .



Mes compétences :

Commercialisation et gestion de solutions d'assura

Analyse d'un besoin d'assurance