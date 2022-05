Lionel ARDILLEY

J'ai été formateur de français langue étrangère au GRETA Vaucluse Nord d'octobre 2010 à décembre 2014.

J'ai 9 ans d'expérience à ce poste dont plus d'un an à l'étranger, à Oslo et les autres expériences professionnelles à Bordeaux et dans le Vaucluse. J'ai travaillé dans différents types de structures et avec divers publics. Je m'adapte facilement à des conditions de travail variées. J'apprécie particulièrement d'exercer avec les jeunes adultes ou les adultes. J'ai déjà enseigné aussi à des adolescents.



J'ai également eu une expérience de formateur en français dans la formation professionnelle avec un public de jeunes adultes.



Je peux enseigner l'anglais et l'allemand jusqu'au niveau BAC, ce que j'ai déjà réalisé dans des associations de soutien scolaire girondines et dans une école privée du secondaire hors contrat avec l'Etat.

Je suis du titulaire du T.O.E.I.C. ( anglais, niveau intermédiaire, novembre 2001 ) passé à la C.C.I. de Bordeaux et du Z.M.P. ( allemand, niveau satisfaisant, juin 2002 ) passé au Goethe Institut de Bordeaux. J'ai récemment, en juin 2016, passé une évaluation en ligne sur le site d'une école de formation en anglais en particulier. J'ai obtenu un niveau B1 du CECRL. Je pense qu'en compréhension orale, mon niveau est inférieur.

J'aime autant enseigner ma langue et ma culture qu'apprendre celles des autres. C'est très enrichissant pour moi. Tout ce qui est en relation avec l'international, les contacts, les échanges linguistiques et culturels, m'intéresse fortement.



