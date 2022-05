Lionel ARNAUD

Conception et réalisation de systèmes de vision industrielle pour le contrôle qualité sur lignes de production.



Actions commerciales en avant-projet et études de faisabilités.

Rédaction de propositions techniques et financières.

Suivi de projets, et développement logiciel (architecture et traitement d'images), sous Visual C++ et NI LabVIEW.

Mise en service en France et à l’étranger (USA, Canada, Mexique, Hongrie, ...).



Mes compétences :

Traitement d'images

Gestion de projet

Visual C++

Caméras

Capteurs

LabVIEW

Vision industrielle

Développement informatique

Optique

Techniques instrumentales

Informatique