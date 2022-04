Emmanuel SAVY

Je travaille depuis 13 ans dans la conception et la réalisation de systèmes intégrant du Traitement d'Image.



J'ai développé des systèmes complexes de contrôle de produits par Vision Industrielle dans différents domaines d'application (ferroviaire, médical, imprimerie, recyclage).



J'ai ensuite intégré une équipe d'Optronique me permettant d'appliquer mes compétences dans le domaine de l'aéronautique et d’acquérir une compétence forte dans les systèmes embarqués.



Je suis un élément moteur, organisé et porteur de responsabilités.



Mes compétences :

Vision industrielle

Temps réel

Gestion de projet

R&D

Optronique

Linux

Imagerie

C/C++

Traitement d'images