Lionel ARPAJOU

Je travaille dans le BTP depuis prés de 25 ans, particulièrement dans le dommaine des équipements de la route ou le mobilier urbain. J'ai commencé ouvrier puis j'ai gravis les échelons au fur et à mesure. J'ai donc été chef de chantier, puis, conducteur de travaux et ensuite chargé d'affaires. La partie commerciale ajouté à la technique du métier de chargé d'affaire m'a beaucoup plus. J'ai ouvert un magasin ( une franchise) vente de menuiseries bois alu et PVC sur Montpellier. J'ai du fermer cette activité après 3 ans pour raisons diverses.

Aujourd'hui je suis conducteur de travaux spécialisé dans le balisage routier.





Mes compétences :

Informatique

Mobile à l'international

Technique

Gestion de projet

Négociation commerciale

Étude de prix