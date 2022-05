Lionel ASTOL

Bonjour,



Lead developer, je travaille au sein de E-SYSTEMES sur des applications on-line et off-line pour l'entreprise.



Chef de projet FileMaker Pro, j'assure en relation avec nos clients la conception et le développement de solutions sur-mesure.



Lead dev front-end, je suis également en charge du développement HTML/CSS/JS de sites Web, des interfaces des back-office et de nos applications Web.



J' ai développé des outils interactifs avec Flash et Director.



J'ai enfin dispensé des formations sur les langages du web (HTML/CSS, JavaScript), FileMaker Pro et les plug-ins inCatalog/xCatalog et inData/xData pour Quark Xpress et inDesign



Mes compétences :

FileMaker

Javascript

GED

HTML

CSS

Formateur

GRC

PIM