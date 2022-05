Lionel AUSSENARD

Expérience professionnel dans le domaine des travaux d'accès difficiles avec un développement orienté dans la protection contre les chutes de hauteur.

Mise en oeuvre de protections collectives et protections individuelles.

Analyse des risques. Réalisation d'audit. Etude et réalisation de systèmes anti-chutes spécifiques. Maintenance et contrôles. OBJECTIF : QUALITE ET SATISFACTION DU CLIENT



Contact

06 52 37 17 34

01 49 44 12 92

l.aussenard@abriprotection.com

www.abriprotection.com



Mes compétences :

Art

Energie

EPI