Thierry SAHABNA

Déploiements et Maintenance

Des Réseaux Télécoms

(Plus de 15 ans d’expérience)

Je souhaite apporter et partager aujourd'hui toute mon expérience du pilotage et de la gestion de projets acquise au cours de ces vingt dernières années.



 Principales missions :



Assurer la préparation des projets (définir les objectifs, identifier les moyens nécessaires, mise à disposition des ressources et définition des phases du projet)

Etude et conception, rédaction des fiches techniques avec application des règles d’ingénierie, contrôle des études (toits terrasses, pylône, énergie, cheminement Fibre optique) et validation des choix techniques.

Etablissement du Macro-planning pour le suivi du projet

Rédaction des CCTP/DQE/BPU des sites Mobiles et Fixes (Tout Corps D'états)



Établir les plannings détaillés par activité pour le déploiement

Assurer le reporting hebdo et la planification des interventions avec les équipes travaux (coûts, qualité, délais)

Contrôler sur le terrain, la bonne exécution des travaux de télécommunications, la mise en service du réseau et la qualité des services délivrés.

S’assurer de l’application et du respect des consignes de sécurité

Coordonner des multiples intervenants (internes, partenaires) et suivre toutes leurs activités

Management des équipes.

Négociation entre le maître d’ouvrage et l’entreprise

Rédaction des propositions chiffrées

Préparation des comités de pilotage Hebdo

Rédaction des synthèses Hebdomadaires pour le SMO "Yvelines Numériques".



Mes compétences :

3G

Gestion de projet

Télécommunications

Télécoms

Outdoor

48V

Énergie

Chef de projets

Ingénierie

Netgeo

Réseaux

Management d'équipes

Communication numérique

Chef de projet ingénierie TCE

Management d'équipe déploiement Télécom

Génie civil

Réseau SIC Cuivre et Fibre

LTE 4G

FTTH