Lionel BABOU

Employé dans la Marine Nationale depuis 21 ans, je souhaite aujourd'hui commencer une seconde carrière.

La majeure partie de mon parcours professionnel s'est déroulée sur les unité navigantes de la Marine Nationale.

Technicien de maintenance / Electronicien sur les matériels dédiés de ma spécialité, j'ai acquis parallèlement un panel 'activités telles que le management de personnel, formation ou logistique...

Je suis actuellement en Etat Major en poste de soutien technique et tactique pour les équipes embarquées, ma connaissance et mon savoir faire dans mon domaine de travail me permet de répondre aux besoins des bâtiments de surface de la MN.





Mes compétences :

Électronique

Maintenance

Plannificateur

Management

Logistique