Lionel BACQUET

Manager dans l'âme, challenger, je suis en recherche active et à l'écoute de toutes les propositions.



Très grande capacité d'adaptation associée à un sens, des responsabilités et de la rigueur.

Disponibilité, mobilité et bonne présentation, alliées à une aisance relationnelle.

Sens du client, du management du personnel, de l'organisation avec un bon esprit d'analyse

Ma constante ambition à vouloir réussir et contribuer à la réussite d'une entreprise.



Mes compétences :

Respect du concept et évolution

Evolution des techniques de ventes

Merchandising

Lean management

Lean

Analyser et synthétiser les indicateurs commerciau

Recruter

Manager des équipes

Former des équipes

Implanter un point de vente