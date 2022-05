Lionel BAKEKOLO

L'ouverture à des nouvelles approches et méthodologies de travail est une qualité indispensable dans le métier de développeur.

La curiosité également est une qualité qui permet de se mettre à jour en terme technologiques ce qui permet d'être force de proposition.

La rigueur et la discipline de programmation suivant les standards de l'informatique est une qualité qui se doit d'être la règle d'or de tout développeur dans le but de produire des Applications robuste et facilement maintenable.

Pour résumer,je suis une personne qui essaye de s'appliquer ces quelques règles ce qui me permet également de me challenger sans cesse .