Lionel BARRET

Après plusieurs années de travail en tant que chargé de recrutement chez Crit Intérim, j'ai souhaité donné un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



Je travaille désormais chez Carré Blanc, spécialisé dans la vente de linge de maison et dont le siège social est situé à Roanne en tant qu'Assistant Ressources Humaines.



Ma présence sur ce site me permettra, je l'espère, d'accroître mon réseau professionnel et d'avoir des contacts ou des opportunités d'emploi dans le secteur des ressources humaines.



Mes compétences :

Administratif

Assistant ressources humaines

Gestion des compétences

Paies

Recrutement

Ressources humaines