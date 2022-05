Lionel BAYLE-SIOT

Ayant un parcours de formation atypique, j’ai préparé pendant plusieurs années le CAPES sciences et vie de la terre, avant de me réorienter vers l’industrie, en intégrant un master professionnel (Bac +5) spécialité conception et fabrication assistées par ordinateur. Cette formation m’a permis de concevoir des pièces industrielles avec notamment les logiciels Autocad et Catia v5.



De plus, j’ai déjà occupé un poste d’ingénieur dans le domaine des méthodes au sein de l’entreprise STRADOUR, où j’étais en charge de la mise en place des gammes de fabrication et de l’optimisation des postes de travail.



J'ai été formé aux logiciels de conception et de fabrication : Catia V5, Motion Catia, Pro Engineer, AutoCad, Delmia, Abaqus, Virtools, MecaMaster, MasterCam, Inventor ; j'ai été également formé à un ERP : MfgPro. J'utilise couramment les logiciels du Pack office 2007 : Word, Excel, Powerpoint.



J'occupe aujourd'hui un poste de dessinateur industriel en sous traitance pour la SOCATA de Tarbes sur le programme A350.



Mes compétences :

Autonomie

Bon relationnel

Esprit de synthese

Organisation

Polyvalence

Relationnel

sens de l'organisation

Synthèse

Travailler en équipe