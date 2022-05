Lionel BERNARD

Manager boucherie

Responsable de mon tableau de bord Chiffre d'affaire, marge commerciale,frais de personnel, casse,achats de marchandises, mise en place de cahier des charges, gestion des flux, marges, analyses commerciales, horaires de travail, planning de formation,planning de congé, recrutement, gestion du personnel, rentabilité, mise en place des différents registres, garant de la traçabilité, l'hygiène et sécurité,

gestion d'un rayon libre service + d'un rayon traditionnel

Performances et rentabilités garant d'un résultat net positif.

Fin stratège par le développement, l'expérience, la satisfaction client, le respect des normes, la diplomatie, la bienséance, l'age; les échecs qui forment le professionnalisme, la connaissance du métier, les failles de la concurrence, l'ouverture d'esprit, l'idée nouvelle !

Quelques chiffres:

C.A : 4 million 300 d'euro / an

marge : 26% LS et 32 % pour le trad

casse : 3.%

personnel:11 personnes, dont 3 femmes ; - de 10% du CA

dont des résultats semi net, et net de net entre 8 et 15%



C"est un métier passionnant avec toutes ces facettes, plus surprenantes les unes aux autres



Mes compétences :

Professionnalisme

Rigueure

Le savoir faire 16 ans en gms