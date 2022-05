Bonjour,

je m'appelle Lionel Besançon, de nationalité française, je vis à Taiwan depuis 4 ans. Passionné par la culture taïwanaise, je cherche à développer les relations internationales entre la France et Taiwan par le biais de différentes sociétés. Après de multiples expériences dans le commerce international, je travaille aujourd'hui à mon compte en tant que facilitateur d'échange entre Taiwan et la France. Si vous désirez percer avec votre produit sur l'Asie, n'hésitez donc pas à me contacter.



Mes compétences :

Vente

Export

Commerce international

Marketing

Négociation

International