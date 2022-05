Lionel BITON

La demande de nos propres clients et l'augmentation de nos contacts pour toutes les nouvelles solutions patrimoniales et fiscales m'amène à rechercher de nouveaux collaborateurs sur l'Ouest et les pays de loire afin de renforcer les 3 conseillers intervenant sur Nantes et Rennes.



Je suis à l'écoute de toute candidature ayant une expérience commerciale réussie et recherchant autonomie et responsabilités.



www.3pinvestissement.fr



Mes compétences :

Assurances

Conseils Financiers

Courtage

Création

fiscalité

gestion de patrimoine

Immobilier

Placements financiers

Retraite